Назначен новый генеральный директор Renault

Недавно мы сообщали о том, что Карлос Гон подал прошение об отставке с поста президента и генерального директора компании Renault. Сегодня стало известно, что совет директоров удовлетворил прошение

Собрание совета состоялось буквально на днях. Новым генеральным директором Renault стал бывший заместитель Гона, Тьерри Болоре, который после его ареста фактически управлял компанией.

Интересно, что Болоре не стал председателем совета директоров. В компании посчитали, что теперь совмещение должностей одним человеком невозможно. Что касается поста председателя, то его занял глава компании Michelin Жан-Доминик Сенар.

Напомним, что Карлос Гон был арестован в Японии 19 ноября, с тех пор уже больше двух месяцев он находится под стражей. Тогда Nissan обвинил Гона, который был председателем совета директоров компании, в многолетних финансовых махинациях. Вскоре после его ареста Nissan и Mitsubishi сняли его с поста председателя совета директоров, при этом Карлос Гон продолжал оставаться во главе Renault.