В Китае стартовали продажи бюджетного кроссовера Skoda Kamiq. Чехи связывают с этой моделью большие надежды, ведь «играет» он в бюджетном сегменте.

К сожалению, Kamiq предназначен исключительно для китайского рынка (по крайней мере, пока), но удержаться от соблазна сравнить цены и комплектации с Hyundai ix25 (под этим индексом в Китае продается известная нам Creta), мы не смогли.

Skoda Kamiq построена на платформе PQ25 (базой послужил Rapid), имеет только передний привод, единственный силовой агрегат (1,5 литра, 110 л.с.), а в качестве трансмиссий предлагаются 6-ступенчатая механическая коробка передач и классический «автомат».

В базовой версии Skoda Kamiq имеет две подушки, ABS, мультимедийную систему с 8-дюймовым экраном, Bluetooth, навигацией и камерой заднего вида и 16-дюймовые штампованные колеса. Обойдется такая машина примерно в 16 650 долларов. Базовая версия Hyundai ix25 стоит примерно столько же, имеет еще и систему стабилизации, но ни о какой мультимедии речи не идет — в наличии простенькая магнитола.

Машина в максимальной комплектации с «автоматом», шестью подушками безопасности, климат-контролем, люком, бесключевым доступом в салон и запуском двигателя кнопкой, круиз-контролем, датчиком дождя, парктроником и раздельной спинкой дивана обойдется уже примерно в 19 800 долларов. А «максимальный» Hyundai ix25 стоит более 21 тысячи долларов.

С учетом того, как хорошо у нас продается Hyundai Creta, Skoda Kamiq могла бы стать серьезным конкурентом ей. Но… Чехи решили по другому, и продвигают у нас большой дорогой Kodiaq, а из бюджетного сегмента кроссоверов, с прекращением производства Yeti, ушли вовсе.