Автомобильный портал Motorpage
27 окт 2025

Skoda возвращает к жизни купе 1000 MBX в виде виртуального концепта

Skoda возвращает к жизни купе 1000 MBX в виде виртуального концепта
Автор фото: skoda-storyboard

Дизайнерская команда Skoda переосмыслила одну из самых редких моделей в истории марки. В рамках серии Icons Get a Makeover создан виртуальный концепт купе 1000 MBX в современном дизайне Modern Solid

Оригинальная модель вышла на рынок в 1966 году и разошлась тиражом всего чуть больше 1000 экземпляров. Особенность этого уникального купе заключалась в том, двигатель располагался в задней части автомобиля и привод был, соответственно, тоже задний.

При первом взгляде на концепт трудно разглядеть отсылки к оригинальному 1000 MBX, но дизайнеры попытались передать характерную форму кузова, добавив современные элементы. Виртуальный концепт получил 4 раздвижные двери, П-образную светодиодную оптику и стильные колесные диски. Внутри 4 посадочных места, овальный руль и полностью цифровая передняя панель с экранами «приборки» и мультимедийной системы. Отмечается, что по габаритам модель сопоставима с недавно представленным концептом Audi TT.

Информации о силовой установке нет. Можно предположить, что речь идет об электромобиле. Компания не планирует делать серийную версию данного концепта, оставив его дизайнерским экспериментом и еще одним напоминанием о богатой истории фирмы.
 

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...

Исландский фермер проехал миллион километров на Skoda Octavia

21 августа 2025
Skoda Vision O (2025)

Skoda анонсировала электрическую Octavia

15 августа 2025
Skoda

Skoda анонсировала семиместный электрический кроссовер

14 марта 2025
Skoda Octavia RS

Британцы сделали из Skoda Octavia RS полицейский автомобиль

10 марта 2025

Появились первые изображения большого электрического кроссовера от Skoda

15 января 2025
Skoda Fabia Rally2 (2025)

Skoda Fabia получила 190-сильную версию Rally2

23 октября 2024

 Новости Skoda

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Foton Tunland V7 - foton tunland v7 (2024) вид спереди Тест драйв
24 октября 2025

Foton Tunland V7
"На грузовой платформе"
VGV U75 Plus - vgv u75 plus (2025) два, а не полтора
Тест драйв
20 октября 2025

VGV U75 Plus
"Два, а не полтора"
Subaru Crosstrek - subaru crosstrek (2026) знакомый suv с новым именем
Тест драйв
13 октября 2025

Subaru Crosstrek
"Знакомый SUV с новым именем"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 4 9 1