Skoda возвращает к жизни купе 1000 MBX в виде виртуального концепта

Дизайнерская команда Skoda переосмыслила одну из самых редких моделей в истории марки. В рамках серии Icons Get a Makeover создан виртуальный концепт купе 1000 MBX в современном дизайне Modern Solid

Оригинальная модель вышла на рынок в 1966 году и разошлась тиражом всего чуть больше 1000 экземпляров. Особенность этого уникального купе заключалась в том, двигатель располагался в задней части автомобиля и привод был, соответственно, тоже задний.

При первом взгляде на концепт трудно разглядеть отсылки к оригинальному 1000 MBX, но дизайнеры попытались передать характерную форму кузова, добавив современные элементы. Виртуальный концепт получил 4 раздвижные двери, П-образную светодиодную оптику и стильные колесные диски. Внутри 4 посадочных места, овальный руль и полностью цифровая передняя панель с экранами «приборки» и мультимедийной системы. Отмечается, что по габаритам модель сопоставима с недавно представленным концептом Audi TT.

Информации о силовой установке нет. Можно предположить, что речь идет об электромобиле. Компания не планирует делать серийную версию данного концепта, оставив его дизайнерским экспериментом и еще одним напоминанием о богатой истории фирмы.

