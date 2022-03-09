Представлен Renault Astral

Компания Renault рассекретила новый вседорожник Austral, который должен будет заменить в модельном ряду марки нынешний Kadjar

Новинка интересна с технической точки зрения, и дело здесь не в гамме силовых установок, которая состоит из одних лишь гибридов, а в шасси. Дело в том, что оно имеет две конфигурации – для машин в базовой комплектации задняя подвеска будет выполнена в виде полузависимой балки, в старших же версиях сзади появится «многорычажка» и подруливающие задние колеса, что редкость для машины бюджетного класса. Производитель заявляет, что данная технология существенно снижает радиус разворота – 4.5-метровый кроссовер сможет посоперничать по данному параметру с компактными хэтчбеками.

Вернемся к гибридным мотором. Базовый построен на основе турбо-мотора 1.2 литра. Мощность -130 лошадиных сил. Такой агрегат работает в паре с 5-ступенчатой МКПП. Топовые гибриды строятся на базе турбо-мотора 1.3. Общая мощность силовой установки разнится (в зависимости от конфигурации электромотора) – 140, 160 и 200 лошадиных сил.