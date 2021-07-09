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9 июл 2021

Рассекречен салон отечественного Renault Logan

Рассекречен салон отечественного Renault Logan

В Сети впервые опубликовали фотографии интерьера Renault Logan нового поколения для российского рынка. Судя по шпионским снимкам, откровений ждать не стоит.

Знаете, а это очень хорошо – это значит, что для нашего рынка не будут менять ни внешность машины, ни интерьер – они будут ровно такими же, как и у европейской версии.  Если присмотреться, то можно заметить и место под необычный механизм магнитолы, где головным устройством выступает обычный смартфон водителя или пассажиров. Во внешности автомобиля можно заметить блок светодиодных фар.

Любопытно, что новый Logan приедет к нам уже с агрегатами текущего поколения – никаких литровых моторов – только 1.6, механика и вариатор.

При написании новости использовалась информация:
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