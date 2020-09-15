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15 сен 2020

Renault добавит в свою гамму два электрических кроссовера

Renault добавит в свою гамму два электрических кроссовера
Автор фото: фирма-производитель

Renault собирается пополнить модельную линейку двумя новыми электрическими кроссоверами, которые помогут компании выбраться из убытков

Как сообщает издание Autocar, Renault под руководством нового главного исполнительного директора Луки де Мео усилит техническую кооперацию с Nissan, благодаря которой компании начнут активнее применять технологии друг друга. Для Renault это означает повсеместное использование модульной электрической платформы CMF-EV, и первенцем на ее основе станет автомобиль с габаритами как у компактного кроссовера Kadjar. Его дизайн основан на концепте Morphoz, представленном в марте текущего года, и несмотря на то что речь идет о кроссовере, а не о седане или хэтчбеке, у машины будет небольшой дорожный просвет для лучшей аэродинамической эффективности кузова.

О характеристиках модели пока информации нет, но известно, что запас хода на одном заряде составит порядка 550 км.Второй «паркетник» будет иметь меньшие габариты — как у кроссовера Captur для Европы. Его дизайн тоже станет перекликаться с концепт-каром Morphoz.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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