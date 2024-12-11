Renault хочет совершить революцию в дизайне кроссоверов

Компания Renault намерена отойти от традиционного дизайна кроссоверов. Как сообщил шеф-дизайнер французской марки Жиль Видаль, следующее поколение электрических кроссоверов, которое появится на рынке в 2028 году, должно совершить революцию в дизайне

Renault планирует сосредоточиться на создании больших, но более функциональных моделей, таких как минивэны и универсалы, чтобы удовлетворить запросы аудитории. Видаль отметил, что будущие электрокары должны сочетать в себе привлекательный дизайн и удобство. Одним из примеров такого подхода является концепт Embleme, серийная версия которого может появиться в ближайшие годы.

Напомним, что Embleme - это среднеразмерный купеобразный кроссовер, который оснащен 218-сильной силовой установкой, работающей на водороде. Данный прототип призван продемонстрировать направление развитие бренда не только в техническом плане, но и в дизайне. Видаль также подчеркнул, что актуальные модели Renault, такие как электромобили 4, 5 и Twingo, отражают историческое наследие бренда, но не определяют его стратегию.