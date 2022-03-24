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24 мар 2022

Renault решила приостановить производственную деятельность в России

Renault решила приостановить производственную деятельность в России

Автомобилестроительная корпорация Renault объявила о приостановке своей деятельности в России. Какие сценарии могут быть?

Надо сказать, что наши коллеги высказывают сомнения на предмет полного ухода бренда из России. Дело в том, что наш рынок велик и по значению, и по объемам он занимает второе место в портфеле концерна, уступая лишь рынку Франции. Правда, так можно говорить, если учитывать и долю продаж компании АвтоВАЗ,  шестьюдесятью процентами которой, как раз, владеет Renault. В любом случае, уход Renault из России обернется  для фирмы большими убытками. Впрочем, в текущих условиях все сценарии возможны.

К слову, на фоне данной новости, стали появляться слухи о том, что АвтоВАЗ могут полностью продать госкорпорации Ростех (сейчас ей принадлежит чуть больше 30 процентов предприятия). Впрочем, в своем официальном сообщении отечественный автомобильный гигант не стал давать никаких комментариев, ограничившись следующей нейтральной формулировкой: «В отношении последнего заявления Группы Renault, руководство Группы АвтоВАЗ внимательно следит за ситуацией и находится в постоянном контакте с федеральными и региональными властями, а также с акционерами Компании»

При написании новости использовалась информация:
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