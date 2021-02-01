Renault Twingo канет в лету

У самого маленького Renault не будет официального преемника, однако, в идеологическом плане он появится!

Как сообщают СМИ, руководство марки решило отказаться от машин А-сегмента. Во всяком случае, это касается машин с двигателем внутреннего сгорания. Большие вливания средств в производство подобных машин (с учетом экологических требований) не отбиваются – слишком низкая рентабельность класса.

Однако, преемник у машины все-таки будет! Им станет «зеленый» Renault 5, который станет современным прочтением классического автомобиля из семидесятых годов. Технические характеристики автомобиля остаются необъявленными.