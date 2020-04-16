Renault убивает рынок Китая

Группа Renault объявила, что открывает новую главу в истории своего китайского подразделения. Весь бизнес будет переориентирован на два наиболее перспективных направления – электромобили и легкие коммерческие автомобили

Производство и продажа легковых машин Renault в Китае полностью прекратятся. Французы заключили предварительное соглашение с Dongfeng Motor Corporation, по которому они передадут партнеру свою долю акций в совместном предприятии Dongfeng Renault Automotive Company Ltd (DRAC). Dongfeng остановит все операции, связанные с брендом Renault, при этом нынешние 300 тысяч китайских клиентов по-прежнему будут поддерживаться местной дилерской сетью.

Renault и Dongfeng продолжат сотрудничество в кооперации с Nissan. Это относится к разработке двигателей нового поколения и интеллектуальных «сетевых» автомобилей, а также поставкам автокомпонентов и лицензированию технологий. За бизнес в сегменте LCV продолжит отвечать СП Renault Brilliance Jinbei Automotive Co., Ltd. (RBJAC), созданное в конце 2017 года. Оно модернизирует модельный ряд бренда Jinbei, используя французские наработки. К 2023 году китайская товарная линейка будет включать пять ключевых моделей, при этом совместное предприятие планирует работать и на экспорт.