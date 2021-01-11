Автомобильный портал Motorpage
11 янв 2021

Renault ударится в ретро

Renault ударится в ретро
Автор фото: фирма-производитель

Похоже,  что к тренду по возрождению культовых ретро-автомобилей в виде электрокаров присоединится и французский концерн

Что же собираются возродить в Renault?  Две легендарных модели с индексами «4» и «5». Те самые легендарные легковушки, на которых колесила вся Франция, да и не только она. «Четверка», к слову, вообще считается самым массовым французским автомобилем. В некотором роде Renault 4 стал аналогом «Жука». За все годы производства (окончание в 1994 году) было выпущено более восьми миллионов автомобилей.

К сожалению, неизвестно, что именно будут представлять собой электрокары – современную аллюзию на машины прошлых лет или полноценные рестомоды с внедрением электрической силовой установки. В Renault заявляют, что подобную «программу наследия» проведут и с брендом Alpine. Неужели нас ждет возрождение легендарной модели A110? 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Renault Talisman

В Renault сократят треть модельного ряда

29 декабря 2020
Renault Duster

Renault Duster лишится дизеля в России

22 декабря 2020
Renault Duster

Renault официально анонсировала новый Дастер для России

26 ноября 2020
Renault Kiger концепт

Renault представила концепт стильного кроссовера

19 ноября 2020

В Иране возобновляется производство первого Logan, а Renault и не в курсе

16 ноября 2020

Renault анонсировала новую загадочную модель

03 ноября 2020

 Новости Renault

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi A6 allroad quattro - audi a6 allroad quattro (2020) сила — в привычках Тест драйв
11 января 2021

Audi A6 allroad quattro
"Сила — в привычках"
Volkswagen Tiguan - volkswagen tiguan (2018) сумел ли volkswagen tiguan развить вездеходные таланты?
Тест драйв
08 января 2021

Volkswagen Tiguan
"Сумел ли Volkswagen Tiguan развить вездеходные таланты?"
Lexus NX - lexus nx 2018 nx 300 ат6 тонкости генеалогии
Тест драйв
06 января 2021

Lexus NX
"Тонкости генеалогии Lexus NX"
KIA Seltos, Skoda Karoq - сравнительный тест kia seltos 1.6 at 2wd и skoda karoq 1.4 tsi в поисках «суженого»
Сравнительный тест
27 декабря 2020

KIA Seltos, Skoda Karoq
"В поисках «суженого»"

Написано новостей:

2 7 4 3 4