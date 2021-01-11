Renault ударится в ретро

Похоже, что к тренду по возрождению культовых ретро-автомобилей в виде электрокаров присоединится и французский концерн

Что же собираются возродить в Renault? Две легендарных модели с индексами «4» и «5». Те самые легендарные легковушки, на которых колесила вся Франция, да и не только она. «Четверка», к слову, вообще считается самым массовым французским автомобилем. В некотором роде Renault 4 стал аналогом «Жука». За все годы производства (окончание в 1994 году) было выпущено более восьми миллионов автомобилей.

К сожалению, неизвестно, что именно будут представлять собой электрокары – современную аллюзию на машины прошлых лет или полноценные рестомоды с внедрением электрической силовой установки. В Renault заявляют, что подобную «программу наследия» проведут и с брендом Alpine. Неужели нас ждет возрождение легендарной модели A110?