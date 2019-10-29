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29 окт 2019

Renault везет в Европу бюджетный электрокар

Renault везет в Европу бюджетный электрокар

В сентябре Renault представила на автомобильной выставке в Чэнду серийную версию электрокара City K-ZE, который построен на базе бензинового хэтчбека Kwid. Теперь французы собираются выпустить автомобиль и на европейский рынок

По данным британского издания Autocar, вполне возможно, что новинка будет продаваться в Европе под брендом Dacia, однако для европейского рынка ее модифицируют, чтобы она соответствовала высоким требованиям к безопасности. Скорее всего, европейский City K-ZE оснастят расширенным пакетом систем предупреждения и предотвращений столкновений. Не исключается также возможность улучшения характеристик, например, City K-ZE могут оснастить более емкой батареей.

Напомним, что в движение стандартный  City K-ZE приводится 44-сильным электромотором, который способен разогнать машину до 105 км/ч, батарея емкостью 26,8 кВт*ч позволяет проезжать на одном заряде 271 км.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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