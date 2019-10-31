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31 окт 2019

Renault выпустит маленький седан для развивающихся стран

Renault выпустит маленький седан для развивающихся стран

Французский концерн работает над новой моделью для развивающихся стран — это будет седан длиной чуть менее четырех метров

Как сообщают СМИ, субкомпактный седан создается на платформе CMF-A+, которая уже используется для кросс-вэна Renault Triber. Эта агрегатная база является модернизированной версией платформы CMF-A, на которой построены Renault Kwid (выпускается с 2015 года) и Datsun redi-GO (с 2016-го).

Большую часть работ по созданию новой модели проведет индийское отделение французского концерна — Renault India. Инженеры используют наработки, полученные при выпуске Трайбера: они помогут сделать автомобиль хорошо управляемым и просторным. Новый седан представят в 2020 году.  Собственно, Индия и станет целевым рынком для грядущей новинки. К слову, в этой стране на машины до четырех метров предоставляются льготы по транспортному налогу. Однако продавать ее будут и в других регионах мира — Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и Африке.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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