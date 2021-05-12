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12 май 2021

Renault запатентовала в России новый Logan

Renault запатентовала в России новый Logan
Автор фото: фирма-производитель

Производство популярных седанов Logan и хэтчбеков Sandero будет запущено уже летом следующего года.

В базе Роспатента появились документы на новенькие Logan и Sandero.  Любопытно, но  на бумаге изображена машина европейского образца — она выпускается под маркой Dacia на заводе в Румынии. Модели Renault имеют несколько отличий в оформлении передней части. Вполне возможно, именно с новыми Logan и Sandero в России начнет свой путь марка Dacia, о появлении которой ходят активные слухи.

Что касается самих моделей, то от предшественников они отличаются разительно. Достаточно вспомнить, что новинки переехали на иную платформу. B0 окончательно ушла в прошлое – теперь все внимание уделяется «тележке» CMF-B.

При написании новости использовалась информация:
drom

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