В Renault раскрыли подробности об электрическом Megane

Компания Renault поделилась подробностями об электрической модификации MeganE и опубликовала фотографии уже собранных прототипов.

Приятно узнать, что серийный продукт практически полностью повторяет концептуальный автомобиль. Конечно, вместо камер здесь установлены простые зеркала, а безрамочные двери заменили обычными, но общий стиль сохранен! К слову, по габаритам машина получилась несколько меньше обычного «Мегана».

В техническом плане - полное повторение концепта. Платформа - CMF-EV. Силовая установка – 215-сильный электрический двигатель. К сожалению, производитель не раскрывает динамических характеристик. Запас хода – тоже неизвестен, хотя емкость батареи не утаивается - 60 киловатт-часов. Впрочем, инсайдеры уже объявили, что запас хода составит 350-400 километров.