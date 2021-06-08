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8 июн 2021

В Renault раскрыли подробности об электрическом Megane

В Renault раскрыли подробности об электрическом Megane
Автор фото: фирма-производитель

Компания Renault поделилась подробностями об электрической модификации MeganE и опубликовала фотографии уже собранных прототипов. 

Приятно узнать, что серийный продукт практически полностью повторяет концептуальный автомобиль.  Конечно, вместо камер здесь установлены простые зеркала, а безрамочные двери заменили обычными, но общий стиль сохранен! К слову, по габаритам машина получилась несколько меньше обычного «Мегана».

В техническом плане - полное повторение концепта. Платформа - CMF-EV. Силовая установка – 215-сильный электрический двигатель.  К сожалению, производитель не раскрывает динамических характеристик. Запас хода – тоже неизвестен, хотя емкость батареи не утаивается -  60 киловатт-часов.  Впрочем, инсайдеры уже объявили, что запас хода составит 350-400 километров.

При написании новости использовалась информация:
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