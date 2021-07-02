В Тольятти обнаружили новый Renault Logan

На дорогах отечественной колыбели автомобилестроения уже тестируют новые хэтчбеки Sandero, теперь к ним присоединился и седан Logan.

На шпионских снимках можно заметить, что автомобиль, будучи в базовой комплектации, о чем можно судить по неокрашенным дверным ручкам и бамперам, уже обладает литыми дисками и светодиодной оптикой с противотуманными фарами.

Сообщается, что автомобили будут предлагаться покупателям уже со знакомой агрегатной базой. То есть под капотом окажутся моторы 1.6 на 82 и 106 лошадиных сил, которые будут сочетаться с вариатором либо 5-ступенчатой механической трансмиссией. Интересно, но на европейском рынке есть дизель, а также бензиновый литровый турбо-агрегат.