Представлен новый городской электрокар Renault

Состоялась премьера электрической модификации сити-кара Renault Twingo с приставкой Z.E. Новинка сохранила функционал бензиновых компактов, однако вместо ДВС установлен 82-сильный (160 Нм) электромотор

Для Renault Twinzo Z.E. сохранена заднемоторная компоновка, так что электродвигатель приводит в движение только задние колёса. При большом желании на автомобильчике получится «дать угла». Интересно, что электрической установкой «поделился» Smart EQ ForFour, однако тяговые батареи у сити-каров отличаются: Smart комплектуется литий-ионным аккумулятором ёмкостью 17,6 киловатт-часа, а для Twingo Z.E. адаптировали более производительный, на 22-киловатт-часа.

По «щадящему» городскому циклу WLTP City Twingo Z.E. способен проехать до 250 километров, однако в «обычном» режиме, включающем езду по шоссе, автономность падает до 180 километров. От бытовой розетки Twingo Z.E. будет заряжаться с нуля до 100 процентов 13 часов 30 минут. Однако, если пользоваться быстрой 11-киловаттной зарядкой, то до 80 процентов можно подзарядиться за 2 часа 10 минут.