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мар 2017

Новое поколение SEAT Ibiza - Горячая кровь

Новый SEAT Ibiza - Seat Ibiza 2018 Горячая кровь
Присмотритесь к хэтчбеку Seat Ibiza нового поколения. Укороченная платформа MQB, на которой он базируется, ляжет в основу Volkswagen Polo и Skoda Fabia новых генераций

Внешность испанской новинки решена в стиле хэтчбека Seat Leon – знакомые трапеции радиаторной решетки и фронтального воздухозаборника, покатая крыша и подоконная линия, взмывающая вверх в районе задних стоек. Автомобиль нового поколения стал на 2 мм короче и на 87 мм шире предшественника, при этом колесная база выросла на 95 мм, что должно обеспечить достаточно пространства для задних пассажиров. Объем багажника увеличился на 63 л – до 355 л. На старте продаж модель будет доступна только с пятидверным кузовом и тремя турбомоторами. Начальный бензиновый 1-литровый агрегат представлен в исполнении 95 или 115 л.с. Следующий в иерархии – 1,5-литровый бензиновый двигатель с отдачей 150 л.с. Есть и дизельное исполнение: 1,6-литровый агрегат TDI представлен в вариантах 80, 90 и 115 л.с. Наконец, на некоторых рынках Ibiza получит 1-литровый 90-сильный двигатель, работающий как на бензине, так и на природном газе. Трансмиссия – 5 или 6-ступенчатая «механика» и 7-ступенчатый секвентальный «робот» DSG. Салон решен в лаконичном ключе со спортивными нотками. Центральная консоль повернута к водителю, а у рулевого колеса подрезан нижний сектор. Топовая версия мультимедийной системы имеет 8-дюймовый сенсорный дисплей с поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и Mirror Link.

Фото SEAT Ibiza

  • Seat Ibiza 2018 вид спереди
  • Seat Ibiza 2018 Горячая кровь
  • Seat Ibiza 2018 вид сверху
  • Seat Ibiza 2018 вид спереди
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SEAT Ibiza

SEAT Ibiza
Тест-драйвов
13
Двигателей
7
Комлектаций
26
Поколение
IV рест
Цены
от 499 990
до 909 990
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