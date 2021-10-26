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26 окт 2021

Seat Ibiza превратили в ночной клуб

Seat Ibiza превратили в ночной клуб

Видимо маркетологи компании Seat думали о дискотеках и тусовках, иначе как объяснить намерения назвать машину в честь острова, который славится своей клубной жизнью. К слову, буквально на днях этот автомобиль превратили в объект, который максимально соответствует своему названию

Да, как можно понять из названия, машинку превратили в ночной клуб. Переделкой занимался сам автопроизводитель совместно с известным диджеем Вуди Куком. Получилось, как минимум, интересно – машину оборудовали и дижейским пультом на месте переднего пассажира, и баром, который расположился в багажнике.

Также автомобилю модернизировали акустическую систему и свет – добавив неона, светодиодов снаружи  и целый диско-шар внутри.  Разумеется, этот автомобиль был построен  в единичном экземпляре, как арт-объект, но компания заявила, что от людей начинают поступать сотни заявок на предмет  запуска машины в серийное производство.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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