Seat Ibiza превратили в ночной клуб

Видимо маркетологи компании Seat думали о дискотеках и тусовках, иначе как объяснить намерения назвать машину в честь острова, который славится своей клубной жизнью. К слову, буквально на днях этот автомобиль превратили в объект, который максимально соответствует своему названию

Да, как можно понять из названия, машинку превратили в ночной клуб. Переделкой занимался сам автопроизводитель совместно с известным диджеем Вуди Куком. Получилось, как минимум, интересно – машину оборудовали и дижейским пультом на месте переднего пассажира, и баром, который расположился в багажнике.

Также автомобилю модернизировали акустическую систему и свет – добавив неона, светодиодов снаружи и целый диско-шар внутри. Разумеется, этот автомобиль был построен в единичном экземпляре, как арт-объект, но компания заявила, что от людей начинают поступать сотни заявок на предмет запуска машины в серийное производство.