Испанская компания Seat анонсировала скорый дебют нового поколения популярного в Европе хэтчбека Ibiza.

Первое поколение испанского хэтчбека вышло в свет еще в далеком 1984 году. Автомобиль был с нуля разработан специалистами главного подразделения компании в Барселоне и с тех пор над каждым последующим поколением Seat Ibiza работали только там. За 33 года присутствия на мировом рынке хэтчбек успел сменить четыре поколения, а количество выпущенных автомобилей перевалило за отметку в 5,4 млн.

Сейчас же компания объявила о скором выходе пятого поколения хэтчбека. Как указывается в официальном сообщении компании, официальная презентация новинки состоится 31-ого января текущего года.

К сожалению, автопроизводитель не опубликовал технические характеристики автомобиля, однако кое-что известно уже сейчас. Так, пятый Seat Ibiza станет самой первой моделью всего немецкого концерна Volkswagen AG, в основу которого ляжет новая платформа MQB A Zero, которая была разработана именно для использования в компактных автомобилях. Стоит отметить, что в дальнейшем на ее основе будут построены чешский Skoda Fabia и немецкий Volkswagen Polo.

В моторной гамме автомобиля ожидается появление ряда бензиновых и дизельных двигателей с рабочим объемом до двух литров. Базовым же силовым агрегатом для нового Ibiza станет литровый турбодвигатель. Напомним, что на данный момент самым мощным двигателем хэтчбека является 1,8-литровый TSI, который устанавливается на его «заряженную» модификацию.