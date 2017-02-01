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1 фев 2017

Seat официально представил новое поколение Ibiza

Seat официально представил новое поколение Ibiza
Автор фото: неткаршоу.ком

Испанская компания Seat за два месяца до официальной презентации нового поколения хэтчбека Ibiza раскрыла все детали новинки.

Пятая генерация испанского кроссовера стала первой моделью, в основу которой легла новая версия глобальной модульной платформы немецкого концерна Volkswagen AG – MQB A0. Благодаря использованию этой архитектуры, в салоне автомобиля стало значительно просторнее, особенно для пассажиров заднего ряда. Кроме того, удалось увеличить объем багажного отделения до 355 литров – на 63 литра больше, чем у предшественника.

В моторную гамму новинки вошли три турбированных двигателя. Первый – это 3-цилиндровый агрегат с рабочим объемом 1,0 литр, который способен работать на бензине (версии мощностью 95 л.с. и 115 л.с.) и на метане (версия с отдачей 90 л.с.). Второй – дизельный 1,6-литровый силовой агрегат, представленный в трех модификациях: на 80 л.с., 95 л.с. и 115 л.с.. Последний полуторалитровый бензиновый мотор с отдачей 150 л.с. станет прерогативой «заряженной» версии.

Все двигатели с отдачей менее 95 л.с. включительно будут поставляться в комплекте с пятисутпенчатой механической КПП, а все остальные получат опциональный семидиапазонный преселективный «робот» DSG с системой двойного сцепления.

В список технического оснащения пятого поколения хэтчбека вошли: информационно-развлекательный комплекс с 8-дюймовым сенсорным дисплеем и поддержкой интерфейсов Mirror Link, Android Auto, Apple CarPlay, которая работает в паре с аудиосистемой от компании Beatsaudio; светодиодная оптика как внутри, так и снаружи; а также система адаптивного круиз-контроля.

«Вживую» новый испанский хэтчбек будет выставлен в марте на стенде компании в рамках Международного автосалона в Женеве. Продажи автомобиля назначены на июнь текущего года.

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При написании новости использовалась информация:
Uincar, АвтоВести, Мотор

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