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3 ноя 2017

Skoda возродит Fabia RS

Skoda возродит Fabia RS

В компании Skoda решили возродить хот-хэтч Fabia RS. Но идеология «зажигалки» будет изменена: так как чехи решили сделать ставку на экологически чистые автомобили, то Fabia RS получит гибридную силовую установку.

Причем, в этом поколении ждать Skoda Fabia RS не стоит: переход моделей Skoda на гибридные и электрические технологии начнется в 2019 году. Никаких технических подробностей о модели пока нет. Вероятнее всего, новая Fabia RS получит бензиновый двигатель небольшого объема и электромотор, а суммарная мощность силовой установки составит 200-220 л.с.

Напомним, что предыдущее поколение Skoda Fabia RS оснащалось 1,4-литровым турбомотором мощностью 180 л.с. и роботизированной преселективной коробкой передач. Разгон до «сотни» у хэтчбека занимал 7,3 секунды, максимальная скорость равнялась 225 км/ч. Отказ от версии RS в нынешнем поколении в Skoda объясняли низкими продажами, но по некоторым данным, она составляла слишком большую конкуренцию более дорогому Volkswagen Polo GTI.
 

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При написании новости использовалась информация:
Autocar

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