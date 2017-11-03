В компании Skoda решили возродить хот-хэтч Fabia RS. Но идеология «зажигалки» будет изменена: так как чехи решили сделать ставку на экологически чистые автомобили, то Fabia RS получит гибридную силовую установку.

Причем, в этом поколении ждать Skoda Fabia RS не стоит: переход моделей Skoda на гибридные и электрические технологии начнется в 2019 году. Никаких технических подробностей о модели пока нет. Вероятнее всего, новая Fabia RS получит бензиновый двигатель небольшого объема и электромотор, а суммарная мощность силовой установки составит 200-220 л.с.

Напомним, что предыдущее поколение Skoda Fabia RS оснащалось 1,4-литровым турбомотором мощностью 180 л.с. и роботизированной преселективной коробкой передач. Разгон до «сотни» у хэтчбека занимал 7,3 секунды, максимальная скорость равнялась 225 км/ч. Отказ от версии RS в нынешнем поколении в Skoda объясняли низкими продажами, но по некоторым данным, она составляла слишком большую конкуренцию более дорогому Volkswagen Polo GTI.

