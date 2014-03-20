Автомобильный портал Motorpage
мар 2017

Рестайлинг Skoda Octavia RS - Заряд бодрости

Новый Skoda Octavia RS - Skoda Octavia RS 2017 Заряд бодрости
Skoda Octavia RS 245 – самая мощная гражданская версия чешской модели, которая недавно претерпела рестайлинг

Автомобиль планируется выпускать в кузовах лифтбек и универсал. Место под капотом выделено под 2-литровый бензиновый турбомотор мощностью 245 л.с. При этом есть выбор трансмиссий – 6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатый секвентальный «робот». В техническом плане от стандартной Octavia «заряженный» вариант отличается также уменьшенным на 14 мм дорожным просветом и расширенной на 38 мм задней колеей. Штатное оснащение включает самоблокирующийся межколесный дифференциал с электронным управлением и 19-дюймовые литые колесные диски. Адаптивные амортизаторы DCC и адаптивный круиз контроль – опции. А вот полноприводная трансмиссия для самой мощной и быстрой Octavia не предлагается. С таким оснащением лифтбек Octavia RS 245 ускоряется до «сотни» за 6,6 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Салон Skoda Octavia RS 245 выделяют ковшеобразные кресла, спортивное рулевое колесо, диодная подсветка, система беспроводной зарядки для смартфона и 9,2-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы.

Фото Skoda Octavia RS

  • Skoda Octavia RS 2017 Заряд бодрости
  • Skoda Octavia RS 2017 вид спереди
  • Skoda Octavia Combi RS 2017 вид сзади
Больше фотографий в нашей галерее

Посмотреть в каталоге:

Skoda Octavia RS

Skoda Octavia RS
Тест-драйвов
1
Двигателей
2
Комлектаций
2
Поколение
III
Цены
от 1 294 000
до 1 344 000
Подробнее про Skoda Octavia RS

Последние новости

...
Skoda Octavia RS 2017

Octavia Scout и Octavia RS уже в России

17 марта 2017

Skoda построила самую мощную Octavia RS

04 февраля 2017

Skoda рассекретила обновленную версию Octavia RS

20 декабря 2016
Skoda Octavia RS

Skoda готовит 280-сильную версию модели Octavia RS

15 мая 2014
Skoda Octavia RS 2014 вид спереди

В России начался прием заказов на «горячие» лифтбек и универсал нового поколения Skoda Octavia

20 марта 2014

 Новости Skoda Octavia RS

Другие сообщения про эту новинку

Новый Skoda Octavia RS - Skoda Octavia RS 2014 вид спереди Skoda Octavia RS 2014 вид спереди Skoda Octavia RS 2014 вид сбоку Skoda Octavia RS 2014 вид сзади

Новинка на авторынке:

Skoda Octavia RS

Сдержанные амбиции 0

Вас заинтересует:

Интересная новинка?

Расскажите друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках

Комментарии к новинке

Оставить комментарий

Хотите поделиться своим мнением?

Чтобы мы могли показать ваше имя и аватарку, пожалуйста зайдите на сайт через одну из соц.сетей

Написано новостей:

1 8 5 3 3