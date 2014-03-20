Рестайлинг Skoda Octavia RS - Заряд бодрости

Skoda Octavia RS 245 – самая мощная гражданская версия чешской модели, которая недавно претерпела рестайлинг

Автомобиль планируется выпускать в кузовах лифтбек и универсал. Место под капотом выделено под 2-литровый бензиновый турбомотор мощностью 245 л.с. При этом есть выбор трансмиссий – 6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатый секвентальный «робот». В техническом плане от стандартной Octavia «заряженный» вариант отличается также уменьшенным на 14 мм дорожным просветом и расширенной на 38 мм задней колеей. Штатное оснащение включает самоблокирующийся межколесный дифференциал с электронным управлением и 19-дюймовые литые колесные диски. Адаптивные амортизаторы DCC и адаптивный круиз контроль – опции. А вот полноприводная трансмиссия для самой мощной и быстрой Octavia не предлагается. С таким оснащением лифтбек Octavia RS 245 ускоряется до «сотни» за 6,6 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Салон Skoda Octavia RS 245 выделяют ковшеобразные кресла, спортивное рулевое колесо, диодная подсветка, система беспроводной зарядки для смартфона и 9,2-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы.