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20 янв 2020

Новая Skoda Octavia RS: подробности

Новая Skoda Octavia RS: подробности
Автор фото: фирма-производитель

В конце ноября 2019 года Skoda начала выпускать новое поколение своей популярной модели Octavia. Однако вскоре к ней может примкнуть мощная модификация, которая удостоится шильдика vRS

Как сообщает британское издание Autocar, такие модификации получат 2,0-литровые бензиновые и дизельные моторы, и самая мощная бензиновая из них сможет похвастаться отдачей в районе 250 л.с. Разгон до 100 км/ч самой быстрой Octavia vRS будет даваться за 6,5 секунды. А вот дизельный мотор вряд ли станет мощнее: 181-сильный агрегат будет «задушен». Причиной тому станут ужесточившиеся европейские экологические стандарты.

Также появится новая модификация «подзаряжаемый гибрид» на основе 1,4-литрового двигателя, который под капотом у Volkswagen Golf GTE развивает 204 л.с., его батарея позволяет проезжать на одном заряде 50 километров. Но для Octavia vRS Volkswagen может подготовить его форсированную версию с мощностью в районе 250 л.с. Работать он будет с фирменным двухдисковым «роботом» DSG, и разгон до 100 км/ч у такой машины должен занимать около 7 секунд. Премьера автомобилей состоится на автосалоне в Женеве.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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