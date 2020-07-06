Skoda представила новую Octavia RS

Skoda представила Octavia RS нового поколения в марте. Но тогда речь шла только о гибридной версии RS iV с зарядкой от розетки. Теперь же семейство RS пополнилось и более традиционными модификациями

Самый консервативный вариант — с бензиновым турбомотором 2.0 TSI мощностью 245 л.с. Он сочетается с 6-ступенчатой «механикой» или 7-скоростным «роботом». Разгон до 100 км/ч занимает 6,8 или 6,7 секунды, максимальная скорость — 250 км/ч.

Дизельная версия с мотором 2.0 TDI обладает мощностью 200 л.с. Такая Octavia RS будет выпускаться только с «роботом». При этом покупатели смогут выбирать между передним и полным приводом. Спринт 0-100 км/ч занимает 7,4 или 6,8 секунды (полноприводная машина быстрее), максимальная скорость — 243 и 249 км/ч соответственно.