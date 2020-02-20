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20 фев 2020

Новая Skoda Octavia RS: известны характеристики

Новая Skoda Octavia RS: известны характеристики
Автор фото: фирма-производитель

Названы характеристики двигателей «заряженных» модификаций лифтбека и универсала Skoda Octavia нового поколения

Бензиновая модификация новой Skoda Octavia RS получит двухлитровую «турбочетверку» мощностью 245 сил — столько же, сколько выдает двигатель модели нынешнего поколения. Мотор будет работать с шестиступенчатой механической коробкой передач либо с семидиапазонным «роботом» с двумя сцеплениями.Дизельный вариант получит двухлитровый агрегат мощностью 200 л. с., работающий только с роботизированной трансмиссией.

Ранее в компании подтвердили, что Skoda Octavia RS впервые будет доступна с гибридной силовой установкой с возможностью подзарядки батарей от бытовой электросети. По предварительным данным, в ее состав войдет 1,4-литровая «турбочетверка», электромотор, комплект аккумуляторов и роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями. Премьера автомобилей состоится на автосалоне в Женеве. 

При написании новости использовалась информация:
РБК

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