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3 мар 2020

Представлена новая Octavia RS

Представлена новая Octavia RS
Автор фото: фирма-производитель

Впервые Skoda Octavia RS получила гибридную силовую установку с возможностью подзарядки батарей от бытовой электросети

Автомобиль комплектуется «турбочетверкой» объемом 1,4 л и электромотор. Суммарная мощность новинки 245 лошадиных сил. Разгон до сотни занимает у автомобиля 7,3 секунды. Запас хода исключительно на электротяге составляет около 60 километров.

Позже у новой Skoda Octavia RS появятся модификации с традиционными бензиновыми и дизельными силовыми агрегатами. Бензиновая модификация новой Skoda Octavia RS получит двухлитровую «турбочетверку» мощностью 245 сил — столько же, сколько выдает двигатель модели нынешнего поколения. Дизельный вариант получит двухлитровый агрегат мощностью 200 лошадиных сил.

Что касается внешности, то от стандартной Octavia машина отличается 19-дюймовыми легкосплавными колесными дисками, более широким бампером, черной решеткой радиатора, спортивной выхлопной системой с двумя патрубками трапециевидной формы, спойлером и диффузором.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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