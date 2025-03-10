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10 мар 2025

Британцы сделали из Skoda Octavia RS полицейский автомобиль

Британцы сделали из Skoda Octavia RS полицейский автомобиль
Автор фото: фирма-производитель

В Великобритании в состав полицейского автопарка вошла Skoda Octavia в модификации RS. Эта модель, традиционно популярная среди автолюбителей, теперь будет использоваться и правоохранительными органами

“Заряженная” Skoda Octavia RS дебютировала в феврале 2024 года. Автомобиль оснащен 2,0-литровым турбированным мотором мощностью 261 л.с. и 370 Нм крутящего момента (+20 л.с., по сравнению с предыдущей версией RS). Разгон до 100 км/ч занимает 6,4 секунды. Двигатель работает в паре с семиступенчатым “роботом”.

В полиции будут использоваться как лифтбеки, так и универсалы Skoda Octavia RS. Все они отличаются наличием “люстры” на крыше, громкоговорителя и радиосвязи. Кузов покрасили в желто-синие цвета английской полиции.

При написании новости использовалась информация:
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