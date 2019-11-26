Skoda начала производство своего электрокара

Компания Skoda начала серийное производство своего первого электрокара Citigo iV. Сборка новинки налажена на заводе Volkswagen в Братиславе

Длина новинки составляет 3597 мм, а высота — 1645 миллиметров. Сложив спинки задних сидений, объем багажного отделения можно увеличить с 250 до 923 литров. Что касается дизайна и опций, то автомобиль получил практически сплошную решетку радиатора, окрашенную в цвет кузова, а на крышке багажника нового электромобиля располагаются надпись Skoda и эмблема iV. В базовое оснащение новинки входят противотуманные фары и светодиодные дневные ходовые огни.

Если говорить о технике, то новинку оснастили электрическим двигателем, развивающим 83 л. с. и 210 Н•м крутящего момента. Мотор позволяет компакт-кару ускоряться с места до «сотни» за 12,5 с и достигать максимальной скорости в 130 километров в час. Двигатель питается от 60-амперного блока литий-ионных батарей на 36,8 кВт•ч. Заявленный максимальный пробег без подзарядки составил 265 километров.