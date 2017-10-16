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окт 2017

Концепт Skoda Karoq - Время молодых

Новый Skoda Karoq - Skoda Karoq 2017 Время молодых
Компактный кроссовер Skoda Karoq мыслится как преемник модели Yeti и носитель новых стилевых и технологических ценностей чешской марки

Издалека Karoq можно принять за уменьшенную копию модели Kodiaq, производство которой начнется в 2018 году на заводе в Нижнем Новгороде. Karoq заметно компактнее флагманского кроссовера, но при этом даст фору доживающему свой век Yeti по длине (+160 мм) и колесной базе (+52 мм). В автомобиле реализовано множество решений Simply Clever, среди которых «виртуальная педаль» (функция открывания багажника без помощи рук), а также опциональная система трансформации салона VarioFlex, благодаря которой объем багажного отсека может меняться в диапазоне от 479 до 588 л. Впервые в истории марки Skoda предлагаетcя настраиваемая цифровая «приборка», а все сенсорные дисплеи выполнены по емкостной технологии. Серьезно расширен и набор электронных ассистентов. В их числе автопарковщик, система контроля рядности, ассистент движения в пробках, системы контроля слепых зон и дистанции спереди с возможностью распознавания пешеходов и функцией экстренного торможения. Моторная гамма включает два бензиновых и три дизельных двигателя мощностью от 115 до 190 л.с. Трансмиссии – 6-ступенчатая «механика» и 7-ступенчатый «робот» DSG. Разумеется, предусмотрен опциональный полный привод.

Фото Skoda Karoq

  • Skoda Karoq 2018 Пост принял!
  • Skoda Karoq 2018 вид спереди
  • Skoda Karoq 2018 вид сбоку
  • Skoda Karoq 2018 вид сзади
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Skoda Karoq

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