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30 ноя 2021

Представлен обновленный Skoda Karoq

Представлен обновленный Skoda Karoq
Автор фото: фирма-производитель

Компания Skoda рассекретила обновленный кроссовер Karoq. Новинка появится на российском рынке в следующем году

«Карок» очень сильно изменился внешне -  переднюю часть кроссовера переработали полностью:  установили новую решетку радиатора, новые передние фары (опционально они могут быть матричными), новые бампера. Если говорить об интерьере, то здесь можно наблюдать цифровую приборную панель и мультимедийную систему с 8-дюймовым дисплеем. Также кроссовер оборудовали беспроводной зарядкой для гаджетов, продвинутой навигацией и аудиосистемой Canton с 10 динамиками. Любопытный нюанс – клиент может заказать отделку салона, которая выполнена из переработанного пластика и ткани.

Моторная гамма осталась прежней - бензиновые моторы 1.0 TSI (110 л.с.) и 1.5 TSI (150 л.с.), а также турбодизель 2.0 TDI в двух вариантах форсировки (116 или 150 л.с.). На вершине находится двухлитровый бензиновый турбо-мотор на 190 лошадиных сил. К сожалению, предположения о появлении в гамме двигателей  гибридных силовых установок не подтвердились.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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