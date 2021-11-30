Представлен обновленный Skoda Karoq

Компания Skoda рассекретила обновленный кроссовер Karoq. Новинка появится на российском рынке в следующем году

«Карок» очень сильно изменился внешне - переднюю часть кроссовера переработали полностью: установили новую решетку радиатора, новые передние фары (опционально они могут быть матричными), новые бампера. Если говорить об интерьере, то здесь можно наблюдать цифровую приборную панель и мультимедийную систему с 8-дюймовым дисплеем. Также кроссовер оборудовали беспроводной зарядкой для гаджетов, продвинутой навигацией и аудиосистемой Canton с 10 динамиками. Любопытный нюанс – клиент может заказать отделку салона, которая выполнена из переработанного пластика и ткани.

Моторная гамма осталась прежней - бензиновые моторы 1.0 TSI (110 л.с.) и 1.5 TSI (150 л.с.), а также турбодизель 2.0 TDI в двух вариантах форсировки (116 или 150 л.с.). На вершине находится двухлитровый бензиновый турбо-мотор на 190 лошадиных сил. К сожалению, предположения о появлении в гамме двигателей гибридных силовых установок не подтвердились.