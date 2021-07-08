Skoda Karoq получила бюджетную версию с автоматом

Чешская марка Skoda открыла приём заказов на компактный кроссовер Karoq с новыми трансмиссиями. Теперь базовую модификацию можно приобрести с автоматической коробкой передач

Да, кроссовер с атмосферным мотором 1.6 мощностью в 110 лошадиных сил теперь доступен и с обычным 6-диапазонным автоматом. Напомним, что до сегодняшнего дня он был доступен лишь с механической коробкой. Интересно, что агрегатный набор изменился и для старших версий – теперь полноприводный 150-сильный Karoq доступен с 7-ступенчатым роботом DSG, ранее в такой модификации кроссовер оснащался 8-ступенчатым автоматом. Теперь же эта коробка доступна лишь переднеприводным автомобилям.

Цены на 110-сильный кроссовер с автоматом стартуют с отметки в 1 640 000 рублей. Стоимость же полноприводного Karoq цена полно¬приводного Karoq по-прежнему начинается с отметки в 1 793 000 рублей, а самая дорогая версия стоит 2 079 000 рублей.