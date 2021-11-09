Обновленный Skoda Karoq: названа дата премьеры

Чешский концерн объявил, что покажет кроссовер уже тридцатого ноября. К сожалению, производитель не предоставил никакой информации относительно самого рестайлинга

Впрочем, наши коллеги из издания Motor1 предполагают, что обновление будет скромным, как и в случае со старшей моделью Kodiaq. То есть на машину установят новые бампера и решетку радиатора. Есть предположение, что машину оснастят матричной оптикой. В салоне же появится новая приборная панель.

Что касается технической части, то ждать серьёзного пересмотра моторной гаммы не стоит. То есть под капотом по-прежнему будет работать либо атмосферный мотор 1.6, либо турбо-мотор 1.4. Несколько месяцев назад в сети появилась информация о том, что karoq может стать гибридным автомобилем. Впрочем, недавно в Skoda заявили, что первыми гибридами станут модели Octavia и Superb.