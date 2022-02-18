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18 фев 2022

Skoda сертифицировала обновленный Karoq для России

Skoda сертифицировала обновленный Karoq для России
Автор фото: фирма-производитель

Европейская премьера обновленного кроссовера  состоялась в ноябре прошлого года, а через три месяца модель прошла российскую сертификацию. К сожалению,  сроки старта продаж не уточняются

Обновление Karoq получилось скромным -  заменены блок-фары, решетка радиатора, задние фонари и оба бампера, все кузовные панели остались прежними. В интерьере же появилась цифровая приборная панель, которая  будет устанавливаться во всех комплектациях кроссовера. Также предлагаются четыре типа медиасистем с экраном от 6,5 до 9,2 дюйма.

К сожалению, изменений  в моторной линейке нет. На российском рынке кроссовер будет по-прежнему предлагаться с  двумя двигателями -  атмосферным 110-сильным агрегатом объемом 1.6 литра  и турбированным 125-сильным  мотором 1.4 литра на 150 лошадиных сил.  Очень интересная конфигурация коробок передач. Если вы выбираете атмосферный мотор, то  в паре с ним может идти либо 5-ступенчатая механика, либо 6-ступенчатый автомат. В случае с турбированным двигателем есть выбор между 8-ступенчатым автоматом и 7-ступенчатым роботом, причем полный привод будет доступен лишь в последнем случае.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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