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22 апр 2021

В России произошёл массовый отзыв Skoda Karoq

В России произошёл массовый отзыв Skoda Karoq
Автор фото: фирма-производитель

372 свежих кроссовера отправляются в сервисные центры из-за дефекта, который может привести к ложному срабатыванию подушек безопасности

Сам дефект заключается в обивке сидений, которая изнашивается даже при недолгой эксплуатации обивка  кресел изнашивается, что и приводит к некорректной работе боковых подушек безопасности, которые, как раз, и скрыты в креслах. В качестве меры по исправлению ситуаций будет применена замена обивки на более износостойкий аналог.

Напомним, под отзыв попадают кроссоверы, которые были произведены с начала года и по сегодняшний день. Самостоятельную проверку машины на предмет необходимости посещения сервиса можно устроить через сервисы Росстандарта. Владельцы машин будут также оповещены дилерами о необходимости ремонтных работ.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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