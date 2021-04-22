В России произошёл массовый отзыв Skoda Karoq

372 свежих кроссовера отправляются в сервисные центры из-за дефекта, который может привести к ложному срабатыванию подушек безопасности

Сам дефект заключается в обивке сидений, которая изнашивается даже при недолгой эксплуатации обивка кресел изнашивается, что и приводит к некорректной работе боковых подушек безопасности, которые, как раз, и скрыты в креслах. В качестве меры по исправлению ситуаций будет применена замена обивки на более износостойкий аналог.

Напомним, под отзыв попадают кроссоверы, которые были произведены с начала года и по сегодняшний день. Самостоятельную проверку машины на предмет необходимости посещения сервиса можно устроить через сервисы Росстандарта. Владельцы машин будут также оповещены дилерами о необходимости ремонтных работ.