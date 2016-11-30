Новая модель Skoda Kodiaq - Турист

Кроссовер Skoda Kodiaq в исполнении Scout – это Kodiaq, в максимальной степени приспособленный к преодолению бездорожья

Пожалуй, главное конструктивное отличие новой модификации от остальных представителей семейства Kodiaq – это дорожный просвет, прибавивший со 187 до 194 мм. Вкупе с перепрофилированными бамперами это дало увеличение угла въезда (с 19,1 до 22°) и угла съезда (с 15,6 до 23,1°). Сопутствующие признаки – более агрессивный обвес из неокрашенного пластика и штатные 19-дюймовые колеса. Полноприводная трансмиссия с электронно-управляемой многодисковой муфтой в данном случае безальтернативна, а наименее производительный в линейке 1,4-литровый 125-сильный бензиновый мотор недоступен для заказа. В линейке моторов, таким образом, бензиновые и дизельные агрегаты мощностью от 150 до 190 л.с. Наконец, все версии Kodiaq Scout получат функцию включения «внедорожного» режима и пакет Rough Road с элементами для защиты деталей подвески и магистралей под днищем. Салон машины обретет особое оформление с отделкой алькантарой и алюминиевыми вставками. За доплату доступны адаптивная подвеска, системы контроля слепых зон, автоматического торможения, камеры кругового обзора, навигатор и точка доступа в Интернет.