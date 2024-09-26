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26 сен 2024

Skoda Kodiaq получил бронированную версию Armoured

Skoda Kodiaq получил бронированную версию Armoured
Автор фото: фирма-производитель

Компания Skoda представила бронированную модификацию своего кроссовера Kodiaq. Специальная версия, получившая название Armoured, была разработана в сотрудничестве с британскими специалистами из UTAC Special Vehicles

Новая модель способна выдерживать взрыв гранаты при прямом попадании. Бронированные кузов и стекла успешно прошли испытания, остановив более 200 пуль. Для компенсации дополнительной массы броневика Kodiaq Armoured оснащён усиленными тормозами и амортизаторами. В арсенале кроссовера также есть дополнительное освещение, сирена и система, не позволяющая шине сойти с обода при проколе или серьёзном повреждении.

Технические характеристики пока не раскрыты, но, вероятно, автомобиль получил флагманский 2,0-литровый турбомотор мощностью 204 л.с. и 320 Нм крутящего момента. В паре с двигателем работает 7-ступенчатый “робот”. Привод - полный.

При написании новости использовалась информация:
topgear

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