Skoda Kodiaq получил бронированную версию Armoured

Компания Skoda представила бронированную модификацию своего кроссовера Kodiaq. Специальная версия, получившая название Armoured, была разработана в сотрудничестве с британскими специалистами из UTAC Special Vehicles

Новая модель способна выдерживать взрыв гранаты при прямом попадании. Бронированные кузов и стекла успешно прошли испытания, остановив более 200 пуль. Для компенсации дополнительной массы броневика Kodiaq Armoured оснащён усиленными тормозами и амортизаторами. В арсенале кроссовера также есть дополнительное освещение, сирена и система, не позволяющая шине сойти с обода при проколе или серьёзном повреждении.

Технические характеристики пока не раскрыты, но, вероятно, автомобиль получил флагманский 2,0-литровый турбомотор мощностью 204 л.с. и 320 Нм крутящего момента. В паре с двигателем работает 7-ступенчатый “робот”. Привод - полный.