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3 окт 2023

Новые подробности о Skoda Kodiaq перед презентацией

Новые подробности о Skoda Kodiaq перед презентацией
Автор фото: фирма-производитель

Компания Skoda показала новые изображения обновленного кроссовера Kodiaq. Презентация пройдет 4 октября

В коротком видео можно заметить, что автомобиль получит 10,25-дюймовую цифровую “приборку” и 12,9-дюймовый экран мультимедийной системы. Главной отличительной особенностью стали три “шайбы” под названием Smart Dials, которые оборудованы небольшими экранами, демонстрирующими показатели настройки температуры, уровня подогрева сидения и несколько функций мультимедийной системы. Также можно заметить, что селектор коробки передач перебрался на рулевую колонку. На центральном тоннеле теперь расположена выемка для беспроводной зарядки телефона.

Автомобиль сконструирован на платформе MQB Evo. Главное нововведение - это “мягкогибридная” силовая установка, в основе которой находится 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 204 л.с. Емкость батареи - 25,7 кВТ*ч. Запас хода на электротяге составит 100 км.

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