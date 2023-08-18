В Россию приехал Skoda Kodiaq GT

Российские дилеры привезли в Россию кроссовер новый Skoda Kodiaq GT по схеме параллельного импорта из Китая. Автомобиль оценивается от 4 350 000 рублей

Напомним, что спортивная версия Skoda Kodiaq под инициалами GT фактически дебютировала в 2018 году. Автомобиль визуально отличается от обычной версии укороченным кузовом (4634х1883х1649 мм., а колесная база 2791), дизайном шильдиков и салоном в спортивном стиле.

В стандартной переднеприводной комплектации под капотом - бензиновая «четверка» объемом 2,0 л. Мощность - 186 л.с. Крутящий момент - 320 Нм. В полноприводной версии - 2-литровый бензиновый турбомотор с форсированной мощностью - 220 л.с. и 350 Нм крутящего момента. Оба мотора работают в паре с 7-ступенчатым «роботом».