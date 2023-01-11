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11 янв 2023

Российские дилеры готовы привезти Skoda Kodiaq GT

Российские дилеры готовы привезти Skoda Kodiaq GT

Skoda Kodiaq для Китая пережил обновление в начале прошлого года и существенно отличается от одноименной модели, которая до недавнего времени официально продавалась в России. Модель, как минимум, является эксклюзивом, который  официально продается лишь в КНР

Чем Kodiaq GT отличается от обычного кроссовера. Во-первых, кузов здесь купеобразный. Во-вторых, на Kodiaq GT установлен двухлитровый 220-сильный турбомотор, который не предлагается ни на одном другом рынке.  К примеру, в Европе и России Kodiaq был доступен лишь с двумя турбо-моторами. Первый, с объемом 1.4 литра, развивает 150 лошадиных сил. Второй (двухлитровый) развивает 180 лошадиных сил.

К сожалению, Skoda приостановила деятельность в России в марте 2022 года и прекратила производство автомобилей на заводах в Нижнем Новгороде и Калужской области. Вышеупомянутый Kodiaq GT привезут в Россию уже по программе параллельного импорта.

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