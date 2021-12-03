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3 дек 2021

В Россию приехал дизельный Skoda Kodiaq

В Россию приехал дизельный Skoda Kodiaq
Автор фото: фирма-производитель

Компания Skoda объявила о начале приёма заказов на новую версию обновлённого кроссовера Kodiaq c дизельным двигателем.  Машина с таким агрегатом будет доступна лишь в двух комплектациях - Ambition и Style. Цены на такой автомобиль стартуют с отметки в 2561000 рублей

Давайте поговорим о двигателе. Итак, двухлитровый дизель -  его мощность составляет сто пятьдесят лошадиных сил.  Что касается крутящего момента, то здесь показатели следующие - 340 Ньютон-метров.  Отметим, что кроссовер получился достаточно динамичным -  разгон до сотни занимает всего девять с половиной секунд. Максимальная же скорость составляет 192 километра в час. Самое главное, что дизельный двигатель помогает автомобилю быть экономичным. Паспортный расход – 6.5 литров на сто километров.

Любопытно, но вместе с новым двигателем создатели Kodiaq расширили его цветовую палитру, добавив туда яркий оранжевый оттенок.  Стоит сказать, что данный цвет будет предлагаться лишь за отдельную доплату.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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