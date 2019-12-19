Автомобильный портал Motorpage
19 дек 2019

Автомобили Skoda получат новый двигатель

Автомобили Skoda получат новый двигатель
Автор фото: фирма-производитель

Skoda представила новый бензиновый двигатель, с системой отключения цилиндров. Первыми новый мотор получат модели Kamiq и Scala

Новый 1,5-литровый агрегат TSI имеет мощность 150 л.с. и 250 Нм и может работать в паре как с 6-ступенчатой механикой, так и с 7-ступенчатой роботизированной коробкой DSG. Двигатель оснащен системой Active Cylinder Technology.

При небольшой нагрузке система ACT автоматические отключает два цилиндра двигателя, чтобы снизить расход топлива, а сажевый фильтр удерживает твердые частицы и делает работу двигателя экологичнее. Согласно характеристикам, опубликованным компанией Skoda, в смешанном режиме расход бензина составляет от 5,4 до 6,7 л на 100 км пути у машин с механической коробкой и 5,7–6,5 л на 100 км у автомобилей с роботом. 

При написании новости использовалась информация:
Российская Газета

Комментарии к новости

Последние новости

...
Skoda Karoq 2020

В Нижнем Новгороде стартовало производство Skoda Karoq

13 декабря 2019
Skoda Rapid

Представлен российский Skoda Rapid

11 декабря 2019
Skoda Rapid

Skoda представила тизер нового российского Rapid

29 ноября 2019
Skoda Octavia 2020

Skoda приступила к выпуску новой Octavia

29 ноября 2019
Skoda Citigo-e iV 2020

Skoda начала производство своего электрокара

26 ноября 2019

Skoda раскрывает подробности о новой Octavia

07 ноября 2019

 Новости Skoda

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander 2019 семейный перчик Тест драйв
18 декабря 2019

Mitsubishi Outlander
"Семейный перчик"
Mitsubishi L200 - mitsubishi l200 2020 портрет на фоне
Автопутешествия
14 декабря 2019

Mitsubishi L200
"Портрет на фоне"
Volvo V60 Cross Country - есть ли претензии к генетике volvo v60 cross country 2019
Тест драйв
11 декабря 2019

Volvo V60 Cross Country
"Есть ли претензии к генетике Volvo V60 Cross Country"
Chery Tiggo 4 - chery tiggo 4 2020 четырехъядерный процессор
Тест драйв
06 декабря 2019

Chery Tiggo 4
"Четырехъядерный процессор"

Написано новостей:

2 4 8 8 5