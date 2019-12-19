Автомобили Skoda получат новый двигатель

Skoda представила новый бензиновый двигатель, с системой отключения цилиндров. Первыми новый мотор получат модели Kamiq и Scala

Новый 1,5-литровый агрегат TSI имеет мощность 150 л.с. и 250 Нм и может работать в паре как с 6-ступенчатой механикой, так и с 7-ступенчатой роботизированной коробкой DSG. Двигатель оснащен системой Active Cylinder Technology.

При небольшой нагрузке система ACT автоматические отключает два цилиндра двигателя, чтобы снизить расход топлива, а сажевый фильтр удерживает твердые частицы и делает работу двигателя экологичнее. Согласно характеристикам, опубликованным компанией Skoda, в смешанном режиме расход бензина составляет от 5,4 до 6,7 л на 100 км пути у машин с механической коробкой и 5,7–6,5 л на 100 км у автомобилей с роботом.