Бюджетный Skoda Karoq едет в Россию!

Базовый мотор 1.6 и автоматическая коробка передач? Это реальность, которая скоро появится на Skoda Karoq.

В настоящее время, ес ли вы захотите приобрести Skoda Karoq с двумя педалями, то выбор у вас будет несколько ограничен. В России такие машины пред­лагаются только с 1,4-литровым турбо­мотором на 150 л.с. В передне­приводной версии он комп­лектуется восьми­диапазонным «автоматом», на полно­приводных крос­соверах его заменяют на семиступен­чатый «робот» DSG. Более простой (и более популярный) атмосферный мотор 1.6 предлагается лишь на "палке", то есть с механической трансмиссией.

Как сообщает Российская газета, совсем скоро все изменится и на наш рынок выйдет машина с уже упомянутым атмосферным мотором и автоматической коробкой передач. Стоимость подобных версий не озвучивается. Что касается сроков, то ждать автомобиль стоит ближе ко второму полугодию - осенью.