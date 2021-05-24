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24 май 2021

Бюджетный Skoda Karoq едет в Россию!

Бюджетный Skoda Karoq едет в Россию!
Автор фото: фирма-производитель

Базовый мотор 1.6 и автоматическая коробка передач? Это реальность, которая скоро появится на Skoda Karoq.

В настоящее время, ес ли вы захотите приобрести Skoda Karoq  с двумя педалями, то выбор у вас будет несколько ограничен. В России такие машины пред­лагаются только с 1,4-литровым турбо­мотором на 150 л.с. В передне­приводной версии он комп­лектуется восьми­диапазонным «автоматом», на полно­приводных крос­соверах его заменяют на семиступен­чатый «робот» DSG. Более простой (и более популярный) атмосферный мотор 1.6 предлагается лишь на "палке", то есть с механической трансмиссией.

Как сообщает Российская газета, совсем скоро все изменится  и на наш рынок выйдет машина с уже упомянутым атмосферным мотором  и автоматической коробкой передач.  Стоимость подобных версий не озвучивается. Что касается сроков, то ждать автомобиль стоит ближе ко второму полугодию - осенью.

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

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