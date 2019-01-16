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16 янв 2019

Чешский кроссовер-кроха

Чешский кроссовер-кроха
Автор фото: фирма-производитель

Ему пророчат появление на Женевском автосалоне. Известно, что он станет третьим и самым маленьким кроссовером марки, заняв в линейке место на ступеньку ниже Karoq и Kodiaq

Каких-либо подробностей о модели пока нет. Известно лишь то, что новинка будет построена на «фольксвагеновской» модульной платформе MQB. Также в Skoda обмолвились, что оснастят кроссовер набором современных водительских ассистентов и рядом решений из линейки Simply Clever. Правда, ни в одном, ни в другом случае не было сделано никаких уточнений, насчет конкретного оборудования.

Что касается дизайна, то на основе свежего тизера можно сделать вывод, что он будет выполнен в стилистике концепта Vision X, на это намекает схожесть светотехники. К сожалению, нет никаких данных о техническом оснащении новинки, однако под капотом прототипа  Vision X находилась комбинация из 130-сильной полуторалитровой «турбочетверки»  и  двух электромоторов. Получит ли серийный автомобиль подобную установку - загадка.

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motor, Коммерсант

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