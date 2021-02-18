Дизайн Skoda Kushaq раскрыт

До официальной премьеры автомобиля остался месяц. В Skoda решили подогреть интерес к новинке путем распространения эскизов

В целом дизайн серийного автомобиля сильно напоминает концепт-кар Vision In, который был представлен в начале 2020 года. То есть здесь можно наблюдать целое смешение элементов от разных моделей марки, будь то Kodiaq или Rapid.

Что касается техники, то новинка будет базироваться на платформе MQB-A0. Гамма двигателей, в данный момент, неизвестна, однако по предварительным данным в нее войдут две силовые установки – литровый турбо-мотор на 110 лошадиных сил и полуторалитровый движок на 150 лошадей.