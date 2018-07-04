Индийский рынок остается крайне привлекательным для автопроизводителей: из всех развивающихся он показывает наибольший рост. Конкуренция здесь высока, потому Volkswagen Group долгое время сохранял тут пассивную позицию.

Первый раз закрепиться в Индии, где роль локомотива была отдана марке Skoda, концерн попытался в прошлом году, заключив стратегическое соглашение с Tata Motors. Но индийская сторона захотела получить технологии VAG, в итоге соглашение было развернуто.

И вот, вторая попытка. Теперь марка Skoda будет самостоятельно продвигаться в Индии. Для этого концерн Volkswagen выделил миллиард евро на ближайшие три года. «Эксперты прогнозируют, что в ближайшие несколько лет Индия станет третьим по величине автомобильным рынком в мире, — заявил глава Skoda Бернард Майер. — Наша цель амбициозна, но достижима: вместе с маркой Volkswagen получить долю в 5% на местном рынке».

Автомобили для местного рынка будут производиться на собственном заводе Skoda. Машины будут делать на укороченной модульной платформе MQB A0 с учетом местной специфики. Также на заводе будут делать субкомпактные кроссоверы, которые очень популярны в Индии. Ожидается, что первая модель, созданная специально для индийского рынка, появится в 2021 году.