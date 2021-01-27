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27 янв 2021

Когда на Skoda Octavia появятся новые двигатели?

Когда на Skoda Octavia появятся новые двигатели?
Автор фото: фирма-производитель

После отечественной презентации Skoda Octavia многие задавались вопросом относительно силовых установок, так как машину представили только с мотором 1.4. А где же базовый двигатель 1.6? Отвечаем - все будет, надо только подождать.

Подождать придется до второго квартала этого года – именно тогда на рынке появится  модификация с базовым двигателем на 110 лошадиных сил. Трансмиссий будет две – механика и автомат.

Вторым мотором, который придет следом, станет двухлитровый агрегат с турбо-наддувом. Он получился достаточно мощным – отдача двигателя около 190 лошадиных сил. Его же будут устанавливать и на версию Skoda Octavia RS. Жаль, что механической трансмиссии для этого двигателя не предусмотрено.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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