Компания Skoda запатентовала новое название

Kodiak, Karoq, Kamiq, а теперь и Kosmiq. Именно такое название было запатентовано концерном. По всей вероятности оно предназначается для одного концепта, который был показан на женевском автосалоне

Речь идет о Skoda Vision X. Напомним, что автомобиль уже был ходовым прототипом, а не пластиковым макетом. Новинка отличалась интересным дизайном и технической составляющей. У Skoda Vision X необычная силовая установка. Она объединяет битопливный 1,5-литровый турбодвигатель TSI G-Tec мощностью 130 л.с. и два электромотора. Почему два? Потому что один из них отвечает за полный привод. Именно так - обычный двигатель (в нашем случае гибрид) крутит передние колеса, а дополнительный мотор отвечает за заднюю пару.

Скорее всего, всех новшеств серийный автомобиль не получит. Предполагается, что автомобиль будет построен на модифицированной платформе от Volkswagen MQB A0. Под капотом будет присутствовать современная линейка моторов с рабочим объемом от 1,0 до 1,6 литров. Кроссовер будет оснащаться только передним приводом. Выход в свет, ориентировочно, произойдет на женевском автосалоне в следующем году.