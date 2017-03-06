Новый Skoda Rapid и другие премьеры из Чехии

На автосалоне в Женеве компания Skoda покажет обновленный модельный ряд своих автомобилей: новыe Rapid Spaceback и Citigo, а также новые исполнения кроссовера Kodiaq, Octavia Scout и заряженный 245-сильный хэтчбэк Octavia RS 245. Помимо этого, чешская компания, входящая в состав немецкого концерна VAG представила и Skoda FabiaA с новым двигателем 1.0 TSI.

Обновленный RAPID прошел фейслифтинг, он изменился как спереди, так и сзади. Также модель получила расширенный список опций, в который теперь входят биксненоновые фары и диодные ходовые огни. А для фанатов ралли чехи создали Skoda Rapid Spaceback в спортивной версии Monte Carlo. Кроссовер Kodiaq Scout станет полноприводным уже в «базе», а его спортивное исполнение Kodiaq Sportline теперь можно будет выбрать с одним из четырех двигателей. На выбор предлагают два бензиновых и два дизельных мотора мощностью 150 и 190 лошадиных сил.

Универсал Octavia Scout щеголяет стильной отделкой порогов и колесных арок, и, по аналогии с Kodiaq Scout, оснащается полным приводом уже в базовой комплектации. Вместе с так называемым «пакетом для плохих дорог» «Скаут» получил новые ходовые огни спереди, С-образные фонари на корме и расширенную заднюю колею. Как и «заряженная» Octavia RS 245 нового поколения, которая может похвастаться электроуправляемым дифференциалом повышенного трения VAQ, низкой посадкой (дорожный просвет сокращен на 15 мм) и 19-дюймовыми колесами в «базе». Вдобавок к этому, автомобиль выделяется продвинутой электроникой: системой курсовой устойчивости ESC со спортивным режимом, рулевым управлением с переменным передаточным отношением и, в качестве опции, адаптивной динамической системой настройки ходовой DCC.