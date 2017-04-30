Новый компактный кроссовер Skoda получит имя Karoq. Не пытайтесь найти в словаре это имя, оно образовано от произношения коренными жителями Аляски двух слов «Kaa’raq» (car, автомобиль) и «RUQ» (arrow, стрела). Karoq несомненно является автомобилем, а стрела – часть фирменного логотипа Skoda

Судя по шпионским снимкам Skoda Karoq будет напоминать уменьшенный флагманский кроссовер Kodiak (кстати, названный так в честь медведя, обитающего на Аляске). У кроссовера довольно солидная внешность, практически ровная подоконная линия, оптика, решенная в общем корпоративном стиле чешской компании.

Skoda Karoq построена на модульной платформе MQB, которая уже дала жизнь Volkswagen Tiguan второго поколения и новой Audi Q5. Двигатели чешский кроссовер позаимствует у Tiguan: это будет широкая гамма 4-цилиндровых дизельных и бензиновых турбомоторов. Кроме того, примерно через два года после дебюта в гамме появится гибридный вариант.

Официально Skoda Karoq представят 18 мая в Стокгольме. На рынок кроссовер поступит во второй половине этого года.